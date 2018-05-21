У Бердянську збирають мітинг на підтримку російського "Норда" – нардеп

У Бердянську, що на узбережжі Азовського моря, невідомі закликають містян взяти учать в акції протесту проти затримання скандального російського судна "Норд".

Про це повідомляє у Facebook народний депутат з фракції БПП, голова підкомітету ВР з питань безпеки державних інформаційних систем Ірина Фріз.

"Надходить інформація, що в Бердянську розсилаються повідомлення з закликами до рибалок вийти 25 травня під будівлю міської державної адміністрації. Задум: звільнення затриманого в Азовському морі російського судна "Норд", - пише вона.

Фріз показала копію відповідного повідомлення із соцмереж.

За її словами, це спроба дестабілізувати ситуацію в місті через масові протестні акції.

"Повідомлення за стилістикою дуже схожі за виглядом на ті, що активно розсилалися у 2014-2015 роках російськими підрозділами радіорозвідки та радіоелектронної боротьби на лінії зіткнення на мобільні телефони українських військовослужбовців з метою їх деморалізації", - зазначила депутат.

Вона зауважила, що звільнення "Норду" та його екіпажу не призведе до відновлення риболовлі в Азовському морі.

"Організація масових акцій за звільнення російського "Норду", замість акцій під російським посольством з вимогою припинення незаконних дій в акваторії Азовського та Чорного морів, є проявом колабораціонізму та наданням допомоги іноземній державі, що підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада", - додала Фріз і закликала мешканців Бердянська утриматися від участі в "російській провокації".

Вона також звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури перевірити інформацію про розсилку повідомлень та підготовку такої масової акції, що має ознаки акції впливу спецслужби РФ, та вжити заходів.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

Пізніше в управлінні ДержНС Запорізької області повідомили, що 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська.

Дружина одного із зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка і його товариша, зараз вони нібито перебувають у м.Єйськ Краснодарського краю РФ.