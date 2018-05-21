В Бердянске собирают митинг в поддержку российского "Норда" – нардеп

В Бердянске, что расположен на побережье Азовского моря, неизвестные призывают горожан принять участие в акции протеста против задержания скандального российского судна "Норд".

Об этом сообщает в Facebook народный депутат из фракции БПП, глава подкомитета ВР по вопросам безопасности государственных информационных систем Ирина Фриз.

"Поступает информация, что в Бердянске рассылаются сообщения с призывами к рыбакам выйти 25 мая к зданию городской государственной администрации. Замысел: освобождение задержанного в Азовском море российского судна "Норд", - пишет она.

Фриз показала копию соответствующего сообщения из соцсетей.

По ее словам, это попытка дестабилизировать ситуацию в городе путем массовых акций протеста.

"Сообщения по стилистике очень похожи по виду на те, которые активно рассылались в 2014-2015 годах российскими подразделениями радиоразведки и радиоэлектронной борьбы на линии соприкосновения на мобильные телефоны украинских военнослужащих с целью их деморализации", - отметила депутат.

Она отметила, что освобождение "Норда" и его экипажа не приведет к восстановлению рыболовли в Азовском море.

"Организация массовых акций за освобождение российского "Норда", вместо акций под российским посольством с требованием прекращения незаконных действий в акватории Азовского и Черного морей, является проявлением коллаборационизма и оказанием помощи иностранному государству, что подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", - добавила Фриз и призвала жителей Бердянска воздержаться от участия в "российской провокации".

Она также обратилась в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о рассылке сообщений и подготовке такой массовой акции, которая имеет признаки акции влияния спецслужбы РФ, и принять меры.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

Позднее в управлении ГосЧС по Запорожской области сообщили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска.

Супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в г.Ейск Краснодарского края.