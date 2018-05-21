Отравление в Николаевской школе квалифицировали как "хулиганство"

Правоохранители в Николаеве начали уголовное производство по статье "хулиганство" из-за отравления детей в Николаевской школе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По данному факту следователи Заводского ОП ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 21 мая, 36 учеников находятся в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести.

"Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыление в помещении учебного заведения неизвестного вещества. Специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили", - отмечают в полиции.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

Учебный процесс в школе приостановлен.

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя.

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).