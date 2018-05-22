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Отруєння школярів у Миколаєві: усі діти готуються до виписки

Вівторок, 22 травня 2018, 12:51

Усіх дітей, яких 21 травня госпіталізували зі школи в Миколаєві, випишуть з лікарні.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів прес-секретар міністерства охорони здоров’я в Миколаївській області Юрій Багрянцев.

"Дві дівчини, які були в реанімаційному відділенні, їх уже перевели в загальне відділення", - повідомив прес-секретар.

"Усі діти готуються до виписки. Вже майже у всіх дітей готові документи і вони чекають батьків. Якщо не буде якоїсь несподіванки, погіршення стану, то усі діти уже сьогодні будуть вдома", - сказав він.

Про причини масового отруєння Багрянцев не розповів, але зазначив, що аналізи всіх дітей не показали патологій, показники всіх аналізів в межах норми.

Також в прес-службі ДСНС Миколаївської області УП повідомили, що всі експертизи, які проводилися 21 травня на місці події, не виявили відхилень, тому причина масового отруєння поки невідома.

21 травня з Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

За даними рятувальників, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція області кваліфікувала подію як "хуліганство".

Альона Мазуренко, УП
Теми: ДСНСМиколаївдіти
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