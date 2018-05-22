Отравления школьников в Николаеве: все дети готовятся к выписке

Всех детей, которых 21 мая госпитализировали из школы в Николаеве, выпишут из больницы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения в Николаевской области Юрий Багрянцев.

"Две девушки, которые были в реанимационном отделении, их уже перевели в общее отделение", - сообщил пресс-секретарь.

"Все дети готовятся к выписке. Уже почти у всех детей готовы документы и они ждут родителей. Если не будет какой-то неожиданности, ухудшение состояния, то все дети уже сегодня будут дома", - сказал он.

О причинах массового отравления Багрянцев не рассказал, но отметил, что анализы всех детей не показали патологий, показатели всех анализов в пределах нормы.

Также в пресс-службе ГСЧС Николаевской области УП сообщили, что все экспертизы, которые проводились 21 мая на месте происшествия, не обнаружили отклонений, поэтому причина массового отравления пока неизвестна.

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция области квалифицировала произошедшее как "хулиганство".