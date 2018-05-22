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В школе Харькова распылили неизвестное вещество: госпитализировали 26 детей

Вторник, 22 мая 2018, 14:19
В школе Харькова распылили неизвестное вещество: госпитализировали 26 детей

В Харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество, детей эвакуировали из учебного заведения.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"На месте за помощью обратились 37 человек, 26 детей госпитализированы. Тяжелых среди них нет. Все контактные, говорят", - сказал Тракало.

Он добавил, что полиция в харьковской области открыла производство по ч.1 ст.296 (хулиганство).

По информации пресс-службы харьковской ОГА сначала были госпитализированы 15 детей.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести", - сказала и.о. начальника здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

Сообщается, что среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа.

Причины недомогания выясняются.

 

ФОТО: FACEBOOK ОЛЕГ ГОЛОВКОВ

По информации Сироштан, в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, на место прибыли медработники, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Среди госпитализированных дочь харьковского адвоката Олега Головкова.

Он в Facebook сообщил, что "дети теряли сознание".

"Раздражение слизистых нет. Это не перцовка", - написал он.

 
ФОТО: FACEBOOK ОЛЕГ ГОЛОВКОВ

21 мая с Николаевской школы № 6 госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом. По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

22 мая стало известно, что детей готовят к выписке из больницы.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция области квалифицировала произошедшее как "хулиганство".

Украинская правда

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Темы: ГСЧСХарьков
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