"Вірте Путіну": Кремль відреагував на заяви про провальні тести його ракет

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Вівторок, 22 травня 2018, 14:22

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про невдалі випробування російських крилатих ракет, порадив слухати тільки Володимира Путіна.

Про це він сказав у своїй відповіді на питання журналістів, передає "Інтерфакс".

"Слухайте президента Російської Федерації Володимира Путіна і вірте йому", - заявив він.

Як повідомлялося з посиланням на розвідку США, хвалена путінська ракета з ядерним двигуном провалила всі тести.

На початку 2018 року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що в його країні з'явилася нова ядерна ракета з необмеженим радіусом дії. Однак, за словами джерел, крилата ракета була протестована чотири рази в період з листопада по лютий і кожен раз провально.

1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "на ім’я планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Теми: Росія Путін світ
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