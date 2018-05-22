"Вірте Путіну": Кремль відреагував на заяви про провальні тести його ракет
Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про невдалі випробування російських крилатих ракет, порадив слухати тільки Володимира Путіна.
Про це він сказав у своїй відповіді на питання журналістів, передає "Інтерфакс".
"Слухайте президента Російської Федерації Володимира Путіна і вірте йому", - заявив він.
Як повідомлялося з посиланням на розвідку США, хвалена путінська ракета з ядерним двигуном провалила всі тести.
На початку 2018 року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що в його країні з'явилася нова ядерна ракета з необмеженим радіусом дії. Однак, за словами джерел, крилата ракета була протестована чотири рази в період з листопада по лютий і кожен раз провально.
1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.
Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "на ім’я планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.