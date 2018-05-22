"Верьте Путину": Кремль отреагировал на заявления о провальных тестах его ракет

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Вторник, 22 мая 2018, 14:22

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о неудачных испытаниях российских крылатых ракет, посоветовал слушать только Владимира Путина.

Об этом он сказал в своем ответе на вопрос журналистов, передает "Интерфакс".

"Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему", — заявил он.

Как сообщалось со ссылкой на разведку США, хваленая путинская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин похвастался тем, что в его стране появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия. Однако, по словам источников, крылатая ракета была протестирована четыре раза в период с ноября по февраль и каждый раз провально.

1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Темы: Росcия Путин мир
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