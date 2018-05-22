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Гриневич каже, що школярів у Харкові отруїв газом один із учнів

Вівторок, 22 травня 2018, 17:25

В харківській школі газ із балончика розпилив один з учнів.

Про це журналістам сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє "Укрінформ".

"Ми зараз із облдержадміністрацією досліджуємо цей випадок. Відомо, що учень школи розпилив якийсь газ з балончика. По-перше, була здійснена одразу евакуація зі школи. Ті діти, яким стало зле, їх одразу завезли в лікарню", – розповіла міністр.

"Я говорила з представниками ОДА. Вже всі діти в нормальному стані, лише один хлопчик має проблеми, в нього стан вже покращується, але він мусить бути ще в лікарні", – сказала Гриневич.

Вона зазначила, що випадок, який стався 8 травня на лінійці в школі, дуже подібний до нинішнього.

"Це свідчить про те, що є якась ідея, як зривати навчальний процес. Діти, які це роблять, часто не розуміють, якої шкоди можуть нанести іншим дітям", – сказала Гриневич.

Вона уточнила що ДСНС і інші служби з'ясовують, що це був за газ, а ОДА згодом має оприлюднити свої висновки.

Як повідомлялося, 22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Теми: Харків
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