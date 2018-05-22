Гриневич говорит, что школьников в Харькове отравил газом один из учеников

В харьковской школе газ из баллончика распылил один из учеников.



Об этом журналистам сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".



"Мы сейчас с облгосадминистрацией исследуем этот случай. Известно, что ученик школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была осуществлена ​​сразу эвакуация из школы. Детей, которым стало плохо, сразу завезли в больницу", – рассказала министр.



"Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, только один мальчик имеет проблемы, у него состояние уже улучшается, но он должен быть еще в больнице", - сказала Гриневич.



Она отметила, что случай, который произошел 8 мая на линейке в школе, очень похож на нынешний.



"Это свидетельствует о том, что есть какая-то идея, как срывать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям", – сказала Гриневич.



Она уточнила что ГСЧС и другие службы выясняют, что это был за газ, а ОГА со временем должна обнародовать свои выводы.