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Гриневич говорит, что школьников в Харькове отравил газом один из учеников

Вторник, 22 мая 2018, 17:25

В харьковской школе газ из баллончика распылил один из учеников.

Об этом журналистам сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

"Мы сейчас с облгосадминистрацией исследуем этот случай. Известно, что ученик школы распылил какой-то газ из баллончика. Во-первых, была осуществлена ​​сразу эвакуация из школы. Детей, которым стало плохо, сразу завезли в больницу", – рассказала министр.

"Я говорила с представителями ОГА. Уже все дети в нормальном состоянии, только один мальчик имеет проблемы, у него состояние уже улучшается, но он должен быть еще в больнице", - сказала Гриневич.

Она отметила, что случай, который произошел 8 мая на линейке в школе, очень похож на нынешний.

"Это свидетельствует о том, что есть какая-то идея, как срывать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям", – сказала Гриневич.

Она уточнила что ГСЧС и другие службы выясняют, что это был за газ, а ОГА со временем должна обнародовать свои выводы.

Как сообщалось, в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что из 37 детей, которые почувствовали себя плохо в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один в тяжелом состоянии.

Темы: Харьков
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