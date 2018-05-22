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Из-за Керченского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна

Вторник, 22 мая 2018, 18:15
Из-за Керченского моста в Азовское море не смогут зайти 144 судна

В Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов и кораблей типа Panamax и больше.

Об этом рассказал начальник администрации Мариупольского морского порта в Украине Игорь Барский, передает Настоящее время.

"В Азовское море больше не смогут заходить суда типа Panamax и больше. Мы провели оценку тех судов, которые к нам заходили за последние три года. Так вот в Азовское море больше не сможет заходить 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние два-три года", - рассказал Барский.

Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 500 миллионов гривен в год.

Также строительство Керченского моста принесет не менее 10 млрд грн убытков экосистеме Черного и Азовского моря.

15 мая власти России досрочно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым.

16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года, а затем начала строить мост из Краснодарского края РФ, чтобы иметь сухопутный путь к полуострову.

Украина будет судиться с Россией за убытки портов из-за Керченского моста.

Украинская правда

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Темы: РосcияКрым
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