"Газова атака" в Харкові: з лікарні виписали всіх дітей – ОДА

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Вівторок, 22 травня 2018, 19:02

Усіх учнів, які постраждали в результаті розпилювання невідомого газу в школі №3 Харкова, виписали з лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Юлію Світличну.

"Усі діти вже знаходяться дома. Жодних загроз немає. Ще декілька днів діти будуть знаходитись під контролем медиків, будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури", - розповіла керівник області.

За словами Світличної, вона дала доручення провести в школі відповідну перевірку.

"Правоохоронці в найкоротший термін встановлять причини та винуватців цієї ситуації. Заняття у школі завтра відновлюються", - додала вона.

Як повідомлялося, 22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що газ із балончика розпилив один з учнів, щоб зірвати уроки.

Українська правда
Теми: Харків надзвичайна подія діти
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