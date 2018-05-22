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"Газовая атака" в Харькове: из больницы выписали всех детей – ОГА

Вторник, 22 мая 2018, 19:02

Всех учеников, пострадавших в результате распыления неизвестного газа в школе №3 Харькова, выписали из больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Юлию Светличную.

"Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры", - рассказала руководитель области.

По словам Светличной, она дала поручение провести в школе соответствующую проверку.

"Правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников этой ситуации. Занятия в школе завтра восстанавливаются", - добавила она.

Как сообщалось, в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что газ из баллончика распылил один из учеников, чтобы сорвать уроки.

Украинская правда
Темы: Харьковчрезвычайное происшествиедети
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