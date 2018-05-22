Справу про хабар Супрун повернули в НАБУ – недопрацьована

Справу про пропозицію хабара в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун повернули до Національного антикорупційного бюро на доопрацювання.

Про це у вівторок повідомив журналістам керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він зазначив, що підозри у справі наразі не оголошені.

"Була змінена група прокурорів по цій справі з метою уникнення різних кривих тлумачень у зв'язку з тими подіями", – розповів Холодницький.

За його словами, нова група прокурорів САП повернула справу до НАБУ на доопрацювання, тому що новий процесуальний керівник, "як і попередній, не бачать підстав для оголошення підозри станом на зараз".

"І в одних прокурорів, і в нових прокурорів виникають логічні питання, що доводити в суді, і як доводити склад злочину при тих матеріалах, які є", – пояснив голова САП.

Він наголосив, що справа розслідується більше року, більше 10 місяців проводилися комплекси слідчо-розшукових дій.

Холодницький стверджує, що САП погоджувала всі необхідні слідчо-розшукові дії, які вимагали детективи.

14 березня 2018 року Уляна Супрун заявила, що понад рік тому звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію їй квартири у якості хабара від помічника народного депутата.

За словами Супрун, після заяви вона та її позаштатний радник брали участь у слідчих діях, щоб зафіксувати злочинні дії.

7 березня "Українська правда" повідомляла, що детективи НАБУ проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Йшлося нібито про справу щодо пропонування хабара Уляні Супрун

Пізніше також було опубліковано відео, як Супрун пропонують хабар квартирою в обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого.