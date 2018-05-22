Дело о взятке Супрун вернули в НАБУ – недоработана

Дело о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун вернули в Национальное антикоррупционное бюро на доработку.

Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он отметил, что подозрения в деле на данный момент не объявлены.

"Была изменена группа прокуроров по этому делу во избежание различных кривых толкований в связи с теми событиями", – рассказал Холодницкий.

По его словам, новая группа прокуроров САП вернула дело в НАБУ на доработку, так как новый процессуальный руководитель, "как и предыдущий, не видят оснований для объявления подозрения по состоянию на сейчас".

"И у первых прокуроров, и в новых прокуроров возникают логические вопросы, что доказывать в суде, и как доказывать состав преступления при тех материалах, которые есть", – пояснил глава САП.

Он отметил, что дело расследуется больше года, более 10 месяцев проводились комплексы следственно-розыскных действий.

Холодницкий утверждает, что САП согласовала все необходимые следственно-розыскные действия, которые требовали детективы.

14 марта 2018 года Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась к Национальному антикоррупционного бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

7 марта "Украинская правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыскидома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева, а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле ксательно предложения взятки Ульяне Супрун.

Позже также было опубликовано видео, как Супрун предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.