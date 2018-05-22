Поліція розповіла попередню причину отруєння у харківській школі
Розпилення газу в спеціалізованій школі №3 Харкова може бути пов'язане з наміром зірвати навчальний процес.
Про це повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Харківській області Оксана Калмикова, передає "Укрінформ".
"За попередньою версією слідчих, розпилення газу в харківській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивчення іноземної мови пов'язане з наміром когось із школярів зірвати заняття, а саме, підсумкову державну атестацію. Версія перевіряється", - розповіла Калмикова.
Вона додала, що завтра, 23 травня, заняття почнуться у звичайному режимі.
За словами директора школи №3 Валентини Косміної, такий випадок зафіксовано вперше.
"На момент надзвичайної події в школі знаходилися півтисячі учнів. Сторонні особи не мають доступу до школи, у нас є охоронець", - зазначила вона.
22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.
Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.
Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що газ із балончика розпилив один з учнів, щоб зірвати уроки.