Поліція розповіла попередню причину отруєння у харківській школі

Розпилення газу в спеціалізованій школі №3 Харкова може бути пов'язане з наміром зірвати навчальний процес.

Про це повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Харківській області Оксана Калмикова, передає "Укрінформ".

"За попередньою версією слідчих, розпилення газу в харківській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивчення іноземної мови пов'язане з наміром когось із школярів зірвати заняття, а саме, підсумкову державну атестацію. Версія перевіряється", - розповіла Калмикова.

Вона додала, що завтра, 23 травня, заняття почнуться у звичайному режимі.

За словами директора школи №3 Валентини Косміної, такий випадок зафіксовано вперше.

"На момент надзвичайної події в школі знаходилися півтисячі учнів. Сторонні особи не мають доступу до школи, у нас є охоронець", - зазначила вона.

22 травня у харківській школі № 3 розпилили невідому речовину. Частину дітей госпіталізували, інших евакуювали з навчального закладу.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що з 37 дітей, які відчули недугу в харківській школі №3, 33 – в легкому стані, 3 – в стані середньої тяжкості і 1 – у тяжкому стані.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що газ із балончика розпилив один з учнів, щоб зірвати уроки.