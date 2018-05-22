Полиция рассказала предварительную причину отравления в харьковской школе

Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова может быть связано с намерением сорвать учебный процесс.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Оксана Калмыкова, передает "Укринформ".

"По предварительной версии следователей, распыление газа в харьковской специализированной школе №3 с углубленным изучением иностранного языка связано с намерением кого-то из школьников сорвать занятия, а именно, итоговую государственную аттестацию. Версия проверяется", - рассказала Калмыкова.

Она добавила, что завтра, 23 мая, занятия начнутся в обычном режиме.

По словам директора школы №3 Валентины Косминой, такой случай зафиксирован впервые.

"На момент чрезвычайного происшествия в школе находились полтысячи учеников. Посторонние лица не имеют доступа в школу, у нас есть охранник", - отметила она.

22 мая в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что газ из баллончика распылил один из учеников, чтобы сорвать уроки.