Біля Тернополя група осіб зі зброєю напала на табір ромів

Правоохоронці встановлюють осіб, які вночі зі зброєю напали на ромів, що стояли табором у селищі Велика Березовиця, поблизу Тернополя.

Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

Про стрілянину та побиття на лінію "102" увечері 22 травня заявила жінка ромської національності.

Вона розповіла, що на неї та односельчан напала група невідомих з близько 15 осіб, які стріляли, кричали та намагалися їх побити. Врятувалися постраждалі від нападників втечею.

На місце виклику виїхали поліцейські.

На момент нападу у таборі перебувало 7 дорослих та 33 дітей. Потерпілі стверджують, що в цей час вони на вогнищі готували вечерю. Коли почули звуки, схожі на постріли, то почали тікати в ліс. Під час сутички загорілися намети ромів.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, поліція розглядає кілька версій нападу.

"У першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині", - сказав Богомол.

Як повідомив "Українській правді" речник речник поліції Тернопільської області Сергій Крета, за фактом нападу нікого не затримали.

Він розповів, що приблизно за 1,5 км від місця події правоохоронці зупинили групу осіб, які могли бути причетні або бути свідками нападу на табір.

"Групу молодих людей у кількості 12 осіб патрульні догнали за 1,5 км від табору. Почали їх опитувати, чи не стали вони свідками нападу, ті почали віджартовуватися. Поліцейські вирішити їх перевірити і запросили до відділку. Усі вони написали пояснення", - сказав Крета.

Правоохоронці також провели поверховий огляд цих осіб.

"Але ні пристрою для відстрілу гумовими кулями – бо на місці дебошу вилучили гільзи, ймовірно від пневматичної зброї, ні балаклав, бо, за словами ромів, нападники були у балаклавах, не знайшли", - сказав Крета.

Він додав, що цих молодиків також показали ромам, але вони у них не впізнали нападників.

"Ми не можемо стверджувати, що ці люди були нападниками чи бодай свідками. Слідчі роблять повторний огляд місця цього злочину. Може, знайдуться ще якісь докази, відбитки. Відбитки пальців цих людей, яких привезли у відділок, узяли, вони ідентифіковані. Якщо підтвердиться їх причетність до нападу, будемо притягувати до відповідальності", - сказав Крета.

За його словами, поліцейські викликали на місце швидку, але допомога нікому з ромів не знадобилася, і пізніше ніхто з них до медиків не звертався.

За даними користувачів соцмережі, нападники прийшли у табір ромів з битами.

Нині правоохоронці опитують людей.

За фатом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

25 квітня за фактом розгрому табору ромів поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

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