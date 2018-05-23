Правоохранители устанавливают лиц, которые ночью с оружием напали на ромов, стоявших табором в поселке Большая Березовица, вблизи Тернополя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

О стрельбе и избиении на линию "102" вечером 22 мая заявила женщина ромской национальности.

Она рассказала, что на нее и односельчан напала группа неизвестных из около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались их избить. Спаслись пострадавшие от нападающих бегством.

На место вызова выехали полицейские.

На момент нападения в таборе находилось 7 взрослых и 33 детей. Пострадавшие утверждают, что в это время они на костре готовили ужин. Услышав звуки, похожие на выстрелы, побежали в лес. Во время нападения загорелись палатки ромов.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, полиция рассматривает несколько версий нападения.

"В первую очередь – это конфликт между местным населением и ромами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины на Тернопольщине", - сказал Богомол.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Тернопольской области Сергей Крета, по факту нападения никого не задержали.

Он рассказал, что примерно в 1,5 км от места происшествия правоохранители остановили группу лиц, которые могли быть причастны или быть свидетелями нападения на табор.

"Группу молодых людей в количестве 12 человек патрульные догнали в 1,5 км от табора. Начали их опрашивать, не стали ли они свидетелями нападения, те начали отшучиваться. Полицейские решить их проверить, и пригласили в участок. Все они написали объяснения", - сказал Крета.

Правоохранители также провели поверхностный осмотр этих лиц.

"Но ни устройства для отстрела резиновыми пулями – потому что на месте дебоша изъяли гильзы, предположительно от пневматического оружия, ни балаклав, поскольку, по словам ромов, нападавшие были в балаклавах, не нашли", - сказал Крета.

Он добавил, что этих молодых людей также показали ромам, но они в них не узнали нападавших.

"Мы не можем утверждать, что эти люди были нападающими или хотя бы свидетелями. Следователи делают повторный осмотр места этого преступления. Может, найдутся еще какие-то доказательства, отпечатки. Отпечатки пальцев людей, которых привезли в участок, взяли, они идентифицированы. Если подтвердится их причастность к нападению, будем привлекать к ответственности", - сказал Крета.

По его словам, полицейские вызвали на место происшествия скорую, но помощь никому из ромов не понадобилась, и позже никто из них к медикам не обращался.

По данным пользователей соцсети, нападавшие пришли в табор ромов с битами.

Сейчас правоохранители опрашивают людей.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Омбудсмен Людмила Денисова также открыла производство по факту нападения на ромский табор на Тернопольщине.

"Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченная открыла производство по этому нападению", - говорится на сайте омбудсмена.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов полиция начала два уголовных производства.

Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

Ранее глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявлял, что полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

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