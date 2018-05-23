У Росії придумали нове покарання за дотримання санкцій Заходу

У новій редакції російського законопроекту про покарання за виконання санкцій з'явилися штрафи для посадових осіб.

Про це повідомляє РБК із посиланням на ректора Вищої школи економіки Ярослава Кузьмінова, який брав участь у засіданні ради з законотворчості Держдуми.

За його словами, законопроект про кримінальну відповідальність за виконання антиросійських санкцій доповнили нормою про адміністративну відповідальність.

Кузьмінов сказав, що в новій редакції закону адміністративна норма поширюється на посадових осіб, штраф для них може скласти 100 тисяч рублів.

Глава ВШЕ також зазначив, що до другого читання проекту закону сфера застосування покарання може скоротитися в порівнянні з першим.

Як повідомлялося, 22 травня російський парламент ухвалив законопроект про санкції у відповідь на "недружні дії" США та інших країн.

Одночасно з законопроектом про відповідні санкції в Держдумі був ухвалений у першому з трьох читань документ про кримінальну відповідальність за дотримання санкцій, введених відносно Росії.

Перед цим Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".