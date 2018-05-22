У РФ ухвалили закон про "протидію" санкціям

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Вівторок, 22 травня 2018, 11:43

Російський парламент ухвалив законопроект про санкції у відповідь на "недружні дії" США та інших країн.

Про це повідомляє Meduza.

Зазначається, що у фінальній редакції законопроекту немає згадки конкретних сфер, на які можуть поширюватися санкції. Хоча в попередній редакції такий перелік був, зокрема вказувалося, що в РФ можуть заборонити ввезення ліків, медтехніки та іншого.

В остаточній редакції, документ дає можливість уряду РФ заборонити ввезення будь-якої продукції і сировини - за винятком життєво необхідних товарів, які не виробляються в Росії.

Крім того повідомляється, що обмеження не поширюватимуться на товари, які ввозять росіяни та / або іноземці для особистого користування.

Також у виданні додають, що одночасно з законопроектом про відповідні санкції в Держдумі розглядався і був ухвалений у першому читанні закон про кримінальну відповідальність за дотримання санкцій, введених відносно Росії.

Відзначається, що документ викликав численну критику, в тому числі з боку Ради з прав людини та Російського союзу промисловців і підприємців, після чого його друге читання було відкладено.

Раніше в Держдумі Росії запропонували федеральний закон, який передбачає "відповідь" на санкцій США і інших країн.

Як повідомлялося, Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Українська правда
Теми: Росія санкції законодавство
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