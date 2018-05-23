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В России придумали новое наказание за соблюдение санкций Запада

Среда, 23 мая 2018, 13:19

В новой редакции российского законопроекта о наказании за исполнение санкций появились штрафы для должностных лиц.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, который участвовал в заседании совета по законотворчеству Госдумы.

По его словам, законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций дополнили нормой об административной ответственности.

Кузьминов сказал, что в новой редакции закона административная норма распространяется на должностных лиц, штраф для них может составить 100 тысяч рублей.

Глава ВШЭ также отметил, что ко второму чтению проекта закона сфера применения наказания может сократиться по сравнению с первым.

Как сообщалось, 22 мая российский парламент принял законопроект о санкциях в ответ на "недружественные действия" США и других стран.

Одновременно с законопроектом об ответных санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России.

Перед этим Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

Темы: РосcиясанкцииСШАЗападзаконодательство
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