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У російському МЗС поскаржилися, що Україна заборгувала СНД 300 млн

Середа, 23 травня 2018, 14:19

За чотири роки Україна не внесла жодної копійки в єдині бюджети органів Співдружності незалежних держав, тим самим створивши "істотні фінансові труднощі в роботі організації" і на сьогодні заборгувала понад 300 млн рублів.

Про це у середу заявила представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає ТАСС.

За її словами, Україна де-факто не брала участь в роботі Співдружності протягом більш, ніж 4 років.

Зокрема, відкликала свого постійного представника в СНД і представників країни у виконкомі СНД і звела до мінімуму свою участь у засіданнях, а з 2017 року, коли головування перейшло до Росії, взагалі перестала відправляти своїх представників на засідання на найвищому та високому рівні.

Вона поскаржилася, що за цей час Україна не внесла жодної копійки в єдині бюджети органів СНД, тим самим створивши "істотні фінансові труднощі в роботі організації" і на сьогодні заборгувала понад 300 млн рублів.

"Останні кілька років Київ просто фактично згорнув свою участь в роботі Співдружності. Тому говорити про участь Києва в роботі статутних органів СНД, які президент України Петро Порошенко має намір припинити, вже давно не доводиться", - сказала Захарова.

Представник російського МЗС додала, що "на практиці рішення української влади зводиться до закриття постійного представництва країни при штаб-квартирі Співдружності у Мінську і відкликання двох працюючих в ньому дипломатів", і зазначила що процедура формального виходу України зі Співдружності може зайняти близько року.

Як повідомлялося, у вівторок 22 травня був опублікований указ президента України Петра Порошенка про вихід України з ряду міжнародних договорів, підписаних в рамках СНД.

Так, указом №139/2018 вводиться в дію рішення РНБО "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав", прийняте 2 травня.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.

У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом Порошенка - там заявили, що Україні немає кого відкликати із статутних органів.

Українська правда
Теми: МЗСРосіяУкраїнаСНД
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