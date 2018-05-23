В российском МИД пожаловались, что Украина задолжала СНГ 300 млн

За четыре года Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов Содружества независимых государств, тем самым создав "существенные финансовые трудности в работе организации" и на сегодня задолжала более 300 млн рублей.

Об этом в среду заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Украина де-факто не принимала участие в работе Содружества на протяжении более, чем 4 лет.

В частности, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и представителей страны в исполкоме СНГ и свела к минимуму свое участие в заседаниях, а с 2017 года, когда председательство перешло к России, вообще перестала отправлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровне.

Она пожаловалась, что за это время Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов СНГ, тем самым создала "существенные финансовые трудности в работе организации" и на сегодня задолжала более 300 млн рублей.

"Последние несколько лет Киев просто фактически свернул свою участие в работе Содружества. Поэтому говорить об участии Киева в работе уставных органов СНГ, которые президент Украины Петр Порошенко намерен прекратить, уже давно не приходится", - сказала Захарова.

Представитель российского МИДа добавила, что "на практике решение украинских властей сводится к закрытию постоянного представительства страны при штаб-квартире Содружества в Минске и отзыве двух работающих в нем дипломатов", и отметила что процедура формального выхода Украины из Содружества может занять около года.

Как сообщалось, во вторник 22 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ.

Так, указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", принятое 2 мая.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

В Содружестве независимых государств выразили удивление указом Порошенка, заявив, что Украине некого отзывать из уставных органов.