НАБУ проводить обшуки у порту "Южний"

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Одеській області, у тому числі і в морському торговельному порту "Южний".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Twitter.

"Детективи НАБУ наразі проводять слідчі дії (обшуки) в Одеській області, у тому числі у ДП "МТП "Южний"", - йдеться в повідомленні.

Деталі обшуків обіцяють повідомити згодом.

Як повідомляє прес-служба порту "Южний", слідчі НАБУ вилучили документи щодо тендерів підприємства за участю низки компаній за 2017-2018 роки.

"ДП оперативно надало усю необхідну інформацію представникам НАБУ та продовжує співпрацю із детективами", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що МТП "Южний" працює в штатному режимі та виконує роботи з завантаження-розвантаження суден.

29 січня повідомлялось, що НАБУ проводить обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Пізніше ЗМІ повідомляли про затримання колишнього директора Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна, якого в 2016 році вже відпускали під заставу.

31 січня НАБУ розповіло про 7 затриманих під час масштабних обшуків у портах.