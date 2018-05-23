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НАБУ проводит обыски в порту "Южный"

Среда, 23 мая 2018, 15:18
НАБУ проводит обыски в порту Южный

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Одесской области, в том числе и в морском торговом порту "Южный".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

"Детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный"", - говорится в сообщении.

Детали обысков обещают сообщить позже.

Как сообщает пресс-служба порта "Южный", следователи НАБУ изъяли документы относительно тендеров предприятия при участии ряда компаний за 2017-2018 годы.

"ГП оперативно предоставило всю необходимую информацию представителям НАБУ и продолжает сотрудничество с детективами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МТП "Южный" работает в штатном режиме и выполняет работы по загрузке-разгрузке судов.

29 января сообщалось, что НАБУ проводит обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

Позже СМИ сообщили о задержании бывшего директора Администрации морских портов Украины Андрея Амелина, которого в 2016 уже отпускали под залог.  

31 января НАБУ рассказало о 7 задержанных во время масштабных обысков в портах.

Украинская правда

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Темы: НАБУобыски
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