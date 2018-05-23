НАБУ проводит обыски в порту "Южный"
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Одесской области, в том числе и в морском торговом порту "Южный".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.
"Детективы НАБУ сейчас проводят следственные действия (обыски) в Одесской области, в том числе в ГП "МТП "Южный"", - говорится в сообщении.
Детали обысков обещают сообщить позже.
Как сообщает пресс-служба порта "Южный", следователи НАБУ изъяли документы относительно тендеров предприятия при участии ряда компаний за 2017-2018 годы.
"ГП оперативно предоставило всю необходимую информацию представителям НАБУ и продолжает сотрудничество с детективами", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что МТП "Южный" работает в штатном режиме и выполняет работы по загрузке-разгрузке судов.
29 января сообщалось, что НАБУ проводит обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.
Позже СМИ сообщили о задержании бывшего директора Администрации морских портов Украины Андрея Амелина, которого в 2016 уже отпускали под залог.
31 января НАБУ рассказало о 7 задержанных во время масштабных обысков в портах.