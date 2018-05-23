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У НАБУ повідомили деталі обшуків у порту "Южний"

Середа, 23 травня 2018, 20:01

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у морському торговельному порту "Южний" через підозру службових осіб у заволодінні близько 100 млн грн.

Про це повідомляє НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проводять обшуки та здійснюють інші процесуальні дії в Одеській області в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ймовірного вчинення службовими особами Державного підприємства "МТП "Южний" кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовці порту за попередньою змовою зі службовими особами низки суб’єктів господарювання через підконтрольні фірми-посередники упродовж 2017-2018 років організували низку закупівель за завищеними цінами товарів, робіт та послуг коштом державного підприємства.

"В результаті, як вважають детективи НАБУ, службові особи ДП "МТП "Южний" могли заволодіти грошовими коштами ДП у розмірі близько 100 млн грн.", - зазначають у НАБУ.

Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ здійснюють із вересня 2017 року.

23 травня повідомлялося, що детективи НАБУ проводять обшуки в Одеській області, у тому числі і в морському торговельному порту "Южний".

29 січня повідомлялось, що НАБУ проводить обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Пізніше ЗМІ повідомляли про затримання колишнього директора Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна, якого в 2016 році вже відпускали під заставу. 

31 січня НАБУ розповіло про 7 затриманих під час масштабних обшуків у портах.

Українська правда
Теми: НАБУОдесаобшукипорти
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