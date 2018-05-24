Родичі жертв MH17 написали відкритого листа росіянам напередодні ЧС з футболу

Напередодні ЧС з футболу в Росії родичі загиблих в катастрофі рейсу МН17 на Донбасі написали відкритого листа росіянам.

Лист опублікувала російська "Новая газета".

Як повідомляється, лист з підписами родичів жертв катастрофи МН17 до редакції газети надіслав Джон О'Брайен, батько 25-річного Джека О'Брайена, який загинув в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Від імені сімей загиблих він попросив опублікувати їх послання росіянам.

"Написати листа нас підштовхнув той факт, що Чемпіонат світу з футболу пройде в Росії, а відкривати його будуть лідери, яких ми вважаємо відповідальними за загибель наших близьких", - написав редакції О'Брайен, який втратив у катастофі сина, який теж любив футбол.

Родичі загиблих відзначають в листі, що для багатьох це довгоочікувана і радісна подія, а для більшості росіян це буде привід для великої національної гордості, проте ніхто з них не зможе стати частиною цього чемпіонату, як це могло б бути раніше.

"Деякі з нас, авторів цього листа, теж є пристрасним шанувальникам футболу, хоча хтось і ні. Однак. У всіх нас, авторів листа, є щось спільне, що надає цьому Чемпіонату і місцю, де він відбудеться, зовсім інший, похмурий сенс", - йдеться в листі.

"Наші кохані були вбиті у війні, в якій вони навіть не брали участі, у війні, до якої вони не мали ніякого відношення. Ми знаємо, що вони не єдині жертви цього протистояння. Було вбито більше 10 тисяч осіб, в більшості - мирні жителі ", - зазначають родичі жертв рейсу MH17.

Автори листа, підкреслюють, що їм відомо про довгу історію взаємовідносин між Росією і Україною, але "незалежно від передісторії і обставин, ніщо не зможе виправдати атаку на пасажирський літак і вбивство людей на борту".

При цьому родичі жертв катастрофи не звинувачують у трагедії самих росіян, відокремлюючи простих громадян від відповідальних осіб - "тієї системи управління, яка привела до атаки на MH17"

"Ні, ми не звинувачуємо російський народ в тому, що трапилося. Ми не проти вас. Ми вважаємо, що російська держава і її лідери несуть в кінцевому підсумку відповідальність за загибель членів наших сімей. На це вказують усі достовірні докази", - йдеться в листі.

Автори звернення висловили впевненість в ретельності і неупередженості роботи, що проводиться Спільною слідчою групою, що складається з представників Малазії, Австралії, Бельгії, України та Нідерландів і розкритикували дезінформацію про катастрофу, що надходить із російських ЗМІ.

"MH17 був збитий українським штурмовиком". "Боїнг атакований ракетою, випущеною по літаку президента РФ". "Літак вже був набитий мертвими тілами і був навмисне збитий". "Його збила ракета БУК, але не російського походження" ... У деяких з нас виникали сумніви. Але тільки пізніше ми зрозуміли, що саме в цьому і була мета", - відзначають вони.

"Нам боляче усвідомлювати похмуру іронію в тому, що російські лідери, які будуть вітати світ з відкритими обіймами, - це ті, хто головним чином винен у руйнуванні нашого світу. Що це ті ж самі лідери, які наполегливо прагнули приховати правду, які ухилялися від відповідальності з того самого жахливого дня в липні 2014 року", - завершують родичі вбитих на Донбасі пасажирів рейсу MH17 звернення до росіян.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.