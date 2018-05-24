Родственники жертв MH17 написали открытое письмо россиянам накануне ЧМ по футболу

В преддверии ЧМ по футболу в России родственники погибших в катастрофе рейса МН17 на Донбассе написали открытое письмо россиянам.

Письмо опубликовала российская "Новая газета".

Как сообщается, письмо с подписями родственников жертв катастрофы МН17 в редакцию газеты прислал Джон О'Брайен, отец 25-летнего Джека О'Брайена, погибшего в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. От имени семей погибших он попросил опубликовать их послание россиянам.

"Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких", — написал редакции О'Брайен, потерявший в катастрофе сына, который тоже любил футбол.

Родственники погибших отмечают в письме, что для многих это долгожданное и радостное событие, а для большинства россиян это будет повод для большой национальной гордости, однако никто из них не сможет стать частью этого чемпионата, как это могло бы быть прежде.

"Некоторые из нас, авторов этого письма, тоже являются страстным поклонникам футбола, хотя кто-то и нет. Однако. У всех нас, авторов письма, есть нечто общее, что придает этому Чемпионату и месту, где он состоится, совсем другой, мрачный смысл", - говорится в письме.

"Наши любимые были убиты в войне, в которой они даже не принимали участия, в войне, к которой они не имели никакого отношения. Мы знаем, что они не единственные жертвы этого противостояния. Были убиты более 10 000 человек, в большинстве — мирные жители", - отмечают родственники жертв рейса MH17.

Авторы письма, подчеркивают, что им известно о долгой истории взаимотношений между Россией и Украиной, но "независимо от предыстории и обстоятельств, ничто не сможет оправдать атаку на пассажирский самолет и убийство людей на борту".

При этом родственники жертв катастрофы не обвиняют в случившемся самих россиян, отделяя простых граждан от ответственных лиц — "той системы управления, которая привела к атаке на MH17"

"Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства", - говорится в письме.

Авторы обращения выразили уверенность в тщательности и беспристрастности работы, проводимой Совместной следственной группой, состоящей из представителей Малазии, Австралии, Бельгии, Украины и Нидерландов и подвергли критике дезинформацию о катастрофе, исходящую из российских СМИ.

"MH17 был сбит украинским штурмовиком". "Боинг атакован ракетой, выпущенной по самолету президента РФ". "Самолет уже был набит мертвыми телами и был умышленно сбит". "Его сбила ракета БУК, но не российского происхождения"... У некоторых из нас возникали сомнения. Но только позже мы поняли, что именно в этом и была цель", - отмечают они.

"Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года", - завершают родственники убитых на Донбассе пассажиров рейса MH17 обращение к россиянам.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.