Питання щодо обміну Шаройка слід задавати Білорусі – посол

Посол України в Білорусі Ігор Кизим не знає, чи буде переданий Україні для відбування покарання засуджений в Білорусі за шпигунство журналіст Павло Шаройко.



Про це він сказав журналістам в четвер у Мінську, повідомляє білоруський "Інтерфакс".



"Якщо чесно, я не знаю", – сказав Кизим.



На його думку, процес передачі не починався.



Питання про можливий обмін Шаройка, на думку Кизима, слід задавати білоруській стороні.



"Я знаю, що питання обміну не починався. Питання не до мене, а до білоруської сторони", - цитує Кизима Sputnik.by.



За словами дипломата, Шаройко на умови утримання не скаржиться, його відвідували консул і дружина.



"Доступ у нас (до Шаройко) обмежений.. ми можемо задавати ті питання, які можемо задавати, але дуже багато залежить від нього самого, від його рішень", – зазначив дипломат.



Кизим додав, що йому невідомо, де саме Шаройко буде відбувати покарання.



За словами посла, у дружини Шаройка закінчився білоруська посвідка на проживання, і вона полетіла в Україну. Періодично вона буде відвідувати республіку.



"Справу Шаройка" Кизим порівняв зі справою про затриманого за шпигунство на Україні білоруса.



За його словами, той процес відкритий. Коли продовжиться розгляд справи білоруського громадянина, дипломат не знає.



У прес-службі Верховного суду Білорусі заявили, що не коментують інформацію по Шаройку.



Напередодні Верховний суд Білорусі засудив кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка до більш ніж восьми років позбавлення волі, звинувативши в шпигунстві.



У МЗС України заявили, що не коментують інформацію по Шаройку.

17 листопада 2017 року стало відомо про затримання журналіста в Білорусі.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу Шаройка.

В свою чергу в Україні також за звинуваченням у шпигунстві судять 33-річного громадянина Білорусі Юрія Політику.

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У березні видання "Білоруський партизан" з посиланням на "колег у Києві" повідомило, що Україні можуть передати Шаройка в обмін на Політику.