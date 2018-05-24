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Вопрос по обмену Шаройко следует задавать Беларуси – посол

Четверг, 24 мая 2018, 11:09

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим не знает, будет ли передан Украине для отбывания наказания осужденный в Беларуси за шпионаж журналист Павел Шаройко.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Минске, сообщает белорусский "Интерфакс".

"Если честно, я не знаю", – сказал Кизим.

По его мнению, процесс передачи не начинался.

Вопрос о возможном обмене Шаройко, по мнению Кизима, следует задавать белорусской стороне.

"Я знаю, что вопрос обмена не начинался. Вопрос не ко мне, а к белорусской стороне", – цитирует Кизима Sputnik.by.

По словам дипломата, Шаройко на условия содержания не жалуется, его посещали консул и супруга.

"Доступ у нас (к Шаройко) ограниченный, в каком плане, мы можем задавать те вопросы, которые можем задавать, но очень много зависит от него самого, от его решений", – отметил дипломат.

Кизим добавил, что ему неизвестно, где конкретно Шаройко будет отбывать наказание.

По словам посла, у супруги Шаройко закончился белорусский вид на жительство, и она улетела в Украину. Периодически она будет посещать республику.

"Дело Шаройко" Кизим сравнил с делом о задержанном за шпионаж в Украине белоруса.

По его словам, тот процесс открыт. Когда продолжится рассмотрение дела белорусского гражданина, дипломат не знает.

В пресс-службе Верховного суда Беларуси заявили, что не комментируют информацию по Шаройко.

Накануне Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

В МИД Украины заявили, что не комментируют информацию по Шаройко.

17 ноября 2017 года стало известно о его задержании в Беларуси.

27 ноября Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

В феврале сообщалось, что Верховный суд Беларуси рассматривает в закрытом режиме дело Шаройко.

В свою очередь в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.

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В марте издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве" сообщило, что Минск может передать Украине Шаройко в обмен на Политику.

Темы: шпионажБеларусь
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