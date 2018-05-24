Навчальні заклади Києва беруть під посилену охорону

В усіх закладах освіти столиці посилять охорону та заходи безпеки через почастішання випадків отруєння школярів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"За відповідне доручення Департаменту освіти та районним управлінням освіти проголосувала постійна комісія з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту", – розповідають у КМДА.

Там пояснили, що таке рішення ухвалене у зв’язку із поширенням отруєння школярів газоподібними речовинами в Україні.

"Ми маємо убезпечити маленьких киян від таких випадків. Особливо зараз, напередодні останніх дзвоників та під час Ліги Чемпіонів", – цитуються у повідомленні слова голови комісії Ганни Старостенко.

Доповнюється...