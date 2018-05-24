Навчальні заклади Києва беруть під посилену охорону

В усіх закладах освіти столиці посилять охорону та заходи безпеки через почастішання випадків отруєння школярів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"За відповідне доручення Департаменту освіти та районним управлінням освіти проголосувала постійна комісія з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту", – розповідають у КМДА.

Там пояснили, що таке рішення ухвалене у зв’язку із поширенням отруєння школярів газоподібними речовинами в Україні.

"Ми маємо убезпечити маленьких киян від таких випадків. Особливо зараз, напередодні останніх дзвоників та під час Ліги Чемпіонів", – цитуються у повідомленні слова голови комісії Ганни Старостенко.

Вона зазначила, що йдеться, зокрема, про обмеження доступу на територію закладів сторонніх осіб, попередження пронесення до приміщень отруйних, вибухонебезпечних та інших небезпечних предметів.

"Окрім того, відповідно до рекомендацій МОН, доручаємо закладам освіти провести роз’яснення для учнів, студентів, батьків та працівників щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують їхній безпеці та здоров’ю", - розповіла Старостенко.

За її словами, до такої роботи залучатимуть співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів.

"І що важливо – забезпечити інформування правоохоронців у разі виявлення біля закладів освіти підозрілих осіб або предметів, що можуть становити загрозу здоров’ю та життю", – підкреслила голова комісії.

Як повідомлялося, нещодавно трапилися три випадки масового занедужання дітей у школах Черкас, Харкова та Миколаєва.

Зокрема, у миколаївській і харківській школах розпилили невідому речовину, а у черкаській – школярі отруїлися невідомою речовиною.