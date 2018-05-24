Учебные заведения Киева берут под усиленную охрану

Во всех учебных заведениях столицы усилят охрану и меры безопасности из-за участившихся случаев отравления школьников в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"За соответствующее поручение Департаменту образования и районным управлениям образования проголосовала постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта", - рассказывают в КГГА.

Там пояснили, что такое решение принято в связи с распространением отравления школьников газообразными веществами в Украине.

"Мы должны обезопасить маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне последних звонков и во время Лиги чемпионов", - цитируются в сообщении слова председателя комиссии Анны Старостенко.

Она отметила, что речь идет, в частности, об ограничении доступа на территорию учреждений посторонних лиц, предупреждении проноса в помещения ядовитых, взрывоопасных и других опасных предметов.

"Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОН, поручаем учебным заведениям провести разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью", - рассказала Старостенко.

По ее словам, к такой работе будут привлекать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.

"И что важно - обеспечить информирование правоохранительных органов в случае выявления у учебных заведений подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни", - подчеркнула председатель комиссии.

Как сообщалось, недавно произошли три случая массового недомогания детей в школах Черкасс, Харькова и Николаева.

В частности, в николаевской и харьковской школах распылили неизвестное вещество, а в черкасской - школьники отравились неизвестным веществом.