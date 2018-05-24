Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Учебные заведения Киева берут под усиленную охрану

Четверг, 24 мая 2018, 13:38

Во всех учебных заведениях столицы усилят охрану и меры безопасности из-за участившихся случаев отравления школьников в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"За соответствующее поручение Департаменту образования и районным управлениям образования проголосовала постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта", - рассказывают в КГГА.

Там пояснили, что такое решение принято в связи с распространением отравления школьников газообразными веществами в Украине.

"Мы должны обезопасить маленьких киевлян от таких случаев. Особенно сейчас, накануне последних звонков и во время Лиги чемпионов", - цитируются в сообщении слова председателя комиссии Анны Старостенко.

Она отметила, что речь идет, в частности, об ограничении доступа на территорию учреждений посторонних лиц, предупреждении проноса в помещения ядовитых, взрывоопасных и других опасных предметов.

"Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОН, поручаем учебным заведениям провести разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью", - рассказала Старостенко.

По ее словам, к такой работе будут привлекать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.

"И что важно - обеспечить информирование правоохранительных органов в случае выявления у учебных заведений подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни", - подчеркнула председатель комиссии.

Как сообщалось, недавно произошли три случая массового недомогания детей в школах Черкасс, Харькова и Николаева.

В частности, в николаевской и харьковской школах распылили неизвестное вещество, а в черкасской - школьники отравились неизвестным веществом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевобразованиеКГГАдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: