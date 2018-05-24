Вбивство Вороненкова: син Тюріна подав позов на ГПУ

Юристи сина Володимира Тюріна, підозрюваного в організації вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, подали до Печерського районного суду Києва позов до Генеральної прокуратури про захист честі та гідності.

Про це на прес-конференції 24 травня заявив адвокат Ніколя Руйє, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Юристи молодшого Тюріна вимагають визнати недостовірною інформацію про те, що їх підзахисний був посередником злочинної групи у вбивстві Вороненкова.

"Нас цікавить відновлення правди і бажання відновити репутацію Дмитра Тюріна... На прес-конференції генпрокурора сталася величезна помилка," - сказав Руйє.

За словами юриста, генпрокурор Юрій Луценко згадав Дмитра Тюріна як посередника злочинної групи, розповідаючи про розслідування вбивства.

Руйє повідомив, що позов подали в травні, відповідачем у позові є ГПУ, засідання призначено на 2 липня.

Юристи Тюріна вимагають визнати недостовірною інформацію, оприлюднену генпрокурором і заявили, що молодший Тюрін "прилітав до Києва з особистою метою".

Адвокати зазначили, що надсилали запити в українські правоохоронні органи і отримали підтвердження, що стосовно Тюріна немає ніяких кримінальних справ.

Дмитро Тюрін - син громадянина Росії Володимира Тюріна, якого підозрюють в організації вбивства колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова.

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Мотивом його убивства, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

10 травня прокуратура Києва завершила досудове розслідування у вбивстві.

В ході слідства було повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам злочину.

Двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою, матеріали щодо російського організатора Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину - уродженця Харкова Юрія Василенко та українця Ярослава Левенця - виділені в окреме провадження, яке ще триває. Усі троє зараз переховуються від слідства.