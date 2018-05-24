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Убийство Вороненкова: сын Тюрина подал иск на ГПУ

Четверг, 24 мая 2018, 13:49

Юристы сына Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, подали в Печерский районный суд Киева иск к Генеральной прокуратуре о защите чести и достоинства.

Об этом на пресс-конференции 24 мая заявил адвокат Николя Руйе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Юристы младшего Тюрина требуют признать недостоверной информацию о том, что их подзащитный был посредником преступной группы в убийстве Вороненкова.

"Нас интересует восстановление правды и желание восстановить репутацию Дмитрия Тюрина ... На пресс-конференции генпрокурора произошла огромная ошибка", - сказал Руйе.

По словам юриста, генпрокурор Юрий Луценко вспомнил Дмитрия Тюрина качестве посредника преступной группы, рассказывая о расследовании убийства.

Руйе сообщил, что иск подали в мае, ответчиком в иске является ГПУ, заседание назначено на 2 июля.

Юристы Тюрина требуют признать недостоверной информацию, опубликованную генпрокурором и заявили, что младший Тюрин "прилетал в Киев в личных целях".

Адвокаты отметили, что посылали запросы в украинские правоохранительные органы и получили подтверждение, что в отношении Тюрина нет никаких уголовных дел.

Дмитрий Тюрин - сын гражданина России Владимира Тюрина, которого подозревают в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщалось, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова расстреляли23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

Мотивом его убийства, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

10 мая прокуратура Киева завершила досудебное расследование в убийстве.

В ходе следствия было сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам преступления.

Двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей, материалы по российскому организатору Владимиру Тюрину и двум другим соучастникам преступления - уроженцу Харькова Юрию Василенко и украинцу Ярославу Левенцу - выделены в отдельное производство, которое еще продолжается. Все трое сейчас скрываются от следствия.

Украинская правда
Темы: ГосдумаРосcияГенпрокуратурасуд
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