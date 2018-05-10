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Прокуратура завершила слідство щодо вбивства Вороненкова

Четвер, 10 травня 2018, 15:43
Денис Вороненков

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у резонансному вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє столична прокуратура.

За її даними, після того, як з матеріалами справи ознайомляться сторони кримінального провадження, її буде направлено до суду.

У прокуратурі розповіли, що в ході слідства було  повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам злочину.

"Їх дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ (умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – УП)", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що учасники злочинної групи здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка включала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

У прокуратурі повідомили також, що двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою, матеріали щодо російського організатора Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину - уродженця Харкова Юрія Василенко та українця Ярослава Левенця - виділені в окреме провадження, яке ще триває. Усі троє зараз переховуються від слідства.

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.

Мотивом його убивства, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Правоохоронні органи України оголосили в розшук російського "злодія в законі" Тюріна.

У жовтні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко розповів, що у справі Вороненкова трьом особам повідомлено про підозру, а двох затримано.

У квітні 2018 року вдова Вороненкова, колишній депутат Марія Максакова заявила, що їй періодично надходять погрози з Росії.

Українська правда

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Теми: Вороненковвбивствокримінал
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