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Рубана знову не відпустили з-під варти

Четвер, 24 травня 2018, 14:17

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у підготовці теракту керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що рішення ухвалене 24 травня у відповідь на скаргу захисту Рубана, який оскаржував ухвалу суду від 4 травня про арешт підозрюваного до 2 липня.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 травня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Рубана В.В., – без задоволення", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, 4 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою Володимиру Рубану.

Рубана затримали 8 березня на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.

Правоохоронці підозрюють Рубана в підготовці збройних нападів на вищих посадових осіб держави, в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та вчиненням вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

Рубан також фігурує у справі нардепа Надії Савченко.

За версією слідства, він планував "із використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв здійснити збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".

Українська правда

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Теми: РубанСавченко Надіяарештсуд
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