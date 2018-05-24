У Росії Google та Microsoft допомагають владі блокувати Telegram

Google і Microsoft припинили надавати месенджеру Telegram можливості для обходу блокування в Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на голову Роскомнагляду Олександра Жарова.

"Компанія Google повідомила нам, що наразі надання IP-адрес компанії Telegram призупинено", – заявив Жаров.

Крім того, він розповів, що компанія Microsoft більше не дозволяє месенджеру використовувати файл свого сервісу для зміни IP-адрес.

Також, за словами Жарова, "йде діалог" з Amazon з приводу Telegram.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

Користувачі мережі повідомляли також про проблеми з доступом до сайту Google в Росії під час процедури блокування Telegram.

Водночас, російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджер заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо.

В 2016 році до російського закону "Про протидію тероризму" були внесені зміни, які передбачали зобов’язати "організаторів поширення інформації" в Інтернеті надавати ключі для декодування повідомлень користувачів.