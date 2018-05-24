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В России Google и Microsoft помогают власти блокировать Telegram

Четверг, 24 мая 2018, 19:44

Google и Microsoft прекратили предоставлять мессенджеру Telegram возможности для обхода блокировки в России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

омпания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено", – заявил Жаров.

Кроме того, он рассказал, что компания Microsoft больше не позволяет мессенджеру использовать файл своего сервиса для изменения IP-адресов.

Также, по словам Жарова, "идет диалог" с Amazon по поводу Telegram.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

16 апреля 2018 российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

В рамках ограничения доступа к Telegram Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов, по которым жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.

Пользователи сети сообщали также о проблемах с доступом к сайту Google в России во время процедуры блокировки Telegram.

В то же время, российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку мессенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

В 2016 году в российский закон "О противодействии терроризму" были внесены изменения, предусматривающие обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.

Темы: Росcияинтернет
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