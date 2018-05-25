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Злоумышленник, устроивший стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем – Князев

Пятница, 25 мая 2018, 00:10
Злоумышленник, устроивший стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем – Князев

Злоумышленник, устроивший стрельбу в помещении одного из местных всеукраинских объединений, обезврежен полицией и находится в больнице под конвоем. В результате стрельбы один человек погиб.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает департамент коммуникации ведомства.

"Сегодня (24 мая - ред.), около 18 часов, в полицию Черкасс поступило сообщение о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученным сообщением, в здание по улице Крещатик в Черкассах ворвался человек, в руках которого был пистолет и граната", - заявили в Нацполиции.

 

По словам Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район.

"Была введена в действие специальная полицейская операция "Заложник". Ближайшое спецподразделение КОРД из г. Кропивницкий было поднят по тревоге и направлено в Черкассы",  отметил глава Нацполиции.

"Услышав звуки выстрелов в помещении, руководители операции приняли решение о проведении активных действий. Начальник полиции Черкасской области предложил себя в качестве заложника в обмен на людей, которые могли находиться в помещении.

Приблизившись к входной двери, где находился вооруженный преступник, он с помощью спецподразделения задержал правонарушителя",  сообщил Князев.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1.

"Если бы она не была своевременно обнаружена, то те работники полиции, которые проникли в помещение, погибли бы или получили тяжелые телесные повреждения",  заявил глава Нацполиции.

Задержанный правоохранителями злоумышленник сейчас находится в больнице под круглосуточным вооруженным конвоем.

"Обстоятельства, мотивы, а также то, что побудило указанного гражданина совершить данное правонарушение, мы выясним в кратчайшие сроки",  подчеркнули в ведомстве.

 

Полиция Черкасской области проводит расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины  умышленное убийство.

"Вместе с тем следователи учтут фактор захвата заложников, а также дополнительный эпизод  установление "растяжки", который будет квалифицироваться как покушение на убийство сотрудников полиции",  добавил Князев.

Как сообщалось, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.

Позже в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата областного совета от ВО "Батькивщина" и экс-заместителя городского головы Черкасс Сергея Гуры.

Темы: ЧеркассыубийствополицияБатькивщинаКнязев Сергей
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