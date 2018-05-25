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Комітет може взятися за подання на двох нардепів наступного тижня

П'ятниця, 25 травня 2018, 11:19

Регламентний комітет Верховної Ради отримав подання Генеральної прокуратури щодо притягнення до відповідальності депутатів Олександра Пономарьова й Сергія Дунаєва.

Про це "Українській правді" повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник.

Комітет отримав подання, але не знає, коли розглядатиме, бо досі не має інформації, чи одержали фігуранти текст подання від ГПУ, сказав він.

"Скоріше за все, розглянемо на першому тижні червня. Наприклад, Дунаєв писав нам і Парубію листа, що вимагає надати йому нарешті текст подання", – уточнив Пинзеник.

Дунаєв скаржиться, що не отримав подання.

 
 

15 травня ГПУ передала до ВР подання на депутата "Опозиційного блоку" Дунаєва, якого підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

18 травня генпрокурор спрямував парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата з групи "Воля народу", екс-"регіонала" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

У лютому він у кулуарах відібрав два смартфони у журналістів, які знімали суперечку нардепа з колегою з "Батьківщини" Сергієм Соболєвим.

Пономарьов вважає, що Верховна Рада не проголосує за зняття з нього недоторканності за це.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаГенпрокуратуранедоторканність
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