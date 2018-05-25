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Комитет может взяться за представления на двух нардепов на следующей неделе

Пятница, 25 мая 2018, 11:19

Регламентный комитет Верховной Рады получил представления Генеральной прокуратуры о привлечении к ответственности депутатов Александра Пономарева и Сергея Дунаева.

Об этом "Украинской правде" сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник.

Комитет получил представление, но не знает, когда будет рассматривать, потому что до сих пор нет информации, получили ли фигуранты текст представления от ГПУ, сказал он.

"Скорее всего, рассмотрим в первую неделю июня. Например, Дунаев писал нам и Парубию письма, что требует предоставить ему, наконец, текст представления", – уточнил Пинзеник.

Дунаев жалуется, что не получил представление.

 
 

15 мая ГПУ передала в ВР представление на депутата "Оппозиционного блока" Дунаева, которого подозревает в декларировании недостоверной информации.

18 мая генпрокурор направил парламенту представление о привлечении к уголовной ответственности депутата из группы "Воля народа", экс- "регионала" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

В феврале он в кулуарах отобрал два смартфона у журналистов, которые снимали спор нардепа с коллегой из "Батькивщины "Сергеем Соболевым.

Пономарев считает, что Верховная Рада не проголосует за снятие с него неприкосновенности за это.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаГенпрокуратуранеприкосновенность
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