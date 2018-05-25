Суд поновив на посаді колегу Бочковського, якого затримували онлайн

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього заступника керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького.

Про це йдеться у рішенні суду від 16 травня.

Суд вирішив поновити Стоєцького на посаді, стягнувши на його користь з ДСНС заробітну плату, за час вимушеного прогулу (з 2015 по 2018 рр.)

Так, суд визнав протиправним розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 року про його звільнення з посади і поновив його із 26 березня 2015 року.

ДСНС має відшкодувати Стоєцькому середню заробітну плату у розмірі 463,6 тис. грн.

Також його мають негайно поновити.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького за підозрою в корупції під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Одразу після цього їх звільнили згідно з рішенням уряду.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

Поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.