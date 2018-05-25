Суд восстановил в должности коллегу Бочковского, которого задерживали онлайн

Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего заместителя руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василия Стоецкого.

Об этом говорится в решении суда от 16 мая.

Суд решил восстановить Стоецкого в должности, взыскав в его пользу с ГСЧС заработную плату за время вынужденного прогула (с 2015 по 2018 гг.)

Так, суд признал противоправным распоряжение Кабинета Министров от 25 марта 2015 о его увольнении с должности и восстановил его с 26 марта 2015 года.

ГСЧС должна возместить Стоецкому среднюю заработную плату в размере 463,6 тысяч гривен.

Также его должны немедленно восстановить.

25 марта 2015 на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого по подозрению в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов.

Сразу после этого их уволили по решению правительства.

26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание.

Возобновление Бочковского в должности обжаловали в суде.