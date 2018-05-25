У поліції розповіли деталі нічної бійки з фанами "Ліверпуля" у Києві

Нападниками на громадян Великої Британії, які приїхали на фінальні матчі Ліги Чемпіонів, виявилися студенти одного із столичних вишів.

Про це повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко у відеокоментарі.

За його словами, напередодні ввечері поліцейські, які несли службу на вулиці Велика Васильківська, побачили бійку у пабі та відреагували.

"Було затримано двох осіб, які брали участь у цій пригоді. Вони були доставлені до Голосіївського районного управління поліції", - сказав Крищенко.

Він зазначив, що підозрювані виявилися студентами одного з вищих навчальних закладів Києва, 1997 року народження.

Головний київський поліцейський додав, що вони відмовилися від надання свідчень.

Також Крищенко розповів, що у ході бійки постраждали два громадянина Великої Британії.

"Їм була надана медична допомога. Вони не потребують серйозного медичного втручання і відмовились від надання свідчень і пояснень, мотивуючи тим, що ні до кого не мають претензій", - сказав він.

Голова Нацполіції Києва також повідомив, що поліцейські одразу повідомили консульство Великої Британії про інцидент, надана вся інформація про потерпілих і про хід розслідування.

За його словами, наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

"Проводяться слідчі дії, проведений огляд місця події, вилучені відеокамери, встановлюються всі свідки і сьогодні буде надана правова оцінка діям цих осіб", - сказав Крищенко.

Він додав, враховуючи, що у п'ятницю очікується масове прибуття іноземних громадян, поліція продовжує нести службу у посиленому режимі та інспектує всі місця масового скупчення вболівальників.

Як повідомлялося, бійка трапилася 24 травня близько 23:00 в кафе на вулиці Великій Васильківській.

Під час конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися.

Через бійку двох осіб доставили до Голосіївського управління поліції.

Посол Великої Британії в Україна Джудіт Гоф повідомила в Twitter, що фанатам не знадобилася лікарська допомога.

Британське видання "Mirror" повідомило, що 24 травня 20 осіб у масках напали на вболівальників англійського "Ліверпуля" у ресторані Rooster, що розташований неподалік від стадіону НСК "Олімпійський".