В полиции рассказали детали ночной драки с фанатами "Ливерпуля" в Киеве

Нападающими на граждан Великобритании, которые приехали на финальные матчи Лиги Чемпионов, оказались студенты одного из столичных вузов.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко в видеокомментарии.

По его словам, накануне вечером полицейские, которые несли службу на улице Большая Васильковская, увидели драку в пабе и отреагировали.

"Были задержаны два человека, которые принимали участие в этом приключении, они были доставлены в Голосеевское районное управление полиции", - сказал Корищенко.

Он отметил, что подозреваемые оказались студентами одного из высших учебных заведений Киева, 1997 года рождения.

Главный киевский полицейский добавил, что они отказались от дачи показаний.

Также Крищенко рассказал, что в ходе драки пострадали два гражданина Великобритании.

"Им была оказана медицинская помощь. Они не требуют серьезного медицинского вмешательства и отказались от дачи показаний и объяснений, мотивируя тем, что ни к кому не имеют претензий", - сказал он.

Глава Нацполиции Киева также сообщил, что полицейские сразу проинформировали консульство Великобритании об инциденте, предоставлена ​​вся информация о пострадавших и о ходе расследования.

По его словам, сейчас правоохранители начали уголовное производство по статье "Хулиганство".

"Проводятся следственные действия, проведен осмотр места происшествия, изъяты видеокамеры, устанавливаются все свидетели и сегодня будет дана правовая оценка действиям этих лиц", - сказал Крищенко.

Он добавил, учитывая, что в пятницу ожидается массовое прибытие иностранных граждан, полиция продолжает нести службу в усиленном режиме и проверяет все места массового скопления болельщиков.

Как сообщалось, драка случилась 24 мая около 23:00 в кафе на улице Большой Васильковской.

Во время конфликта двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались.

Из-за драки двух человек доставили в Голосеевское управления полиции.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила в Twitter, что фанатам не понадобилась врачебная помощь.

Британское издание "Mirror" сообщило, что 24 мая 20 человек в масках напали на болельщиков английского "Ливерпуля" в ресторане Rooster, что расположен неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский".