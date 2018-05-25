На финал ЛЧ полиция ждет 55 тысяч иностранных фанов

На финальный матч Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая, прибудет не менее 55 тысяч иностранных болельщиков.

Об этом на брифинге сказал глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает Укринформ.

Крищенко рассказал, еще не все желающие болельщики прибыли в Киев, по состоянию на 24 мая прибыло чуть больше тысячи.

Он сказал, что основная масса иностранцев прибудет 25 мая во второй половине дня, и все болельщики, которых будут привозить клубы, которым раздавали билеты, прилетят чартерными рейсами в Борисполь 26 числа утром.

"Мы общались с иностранными представителями команд - по 17 тысяч билетов получили команды, около 20 тысяч получили спонсоры. Иностранных болельщиков ... мы ожидаем не менее 53-55 тысяч человек, хотя понимаем, что на стадионе будет значительно больше людей, но иностранных болельщиков будет где-то 55 тысяч", - пояснил Корищенко.

По его словам, 25 мая в столичной полиции состоится совместное совещание с иностранными полицейскими по поводу фанатов. Прибудет по 6 офицеров из Испании и Британии.

"Особенно опасные фанаты ... скажем так, практика и в Англии, и в Испании, они не уедут вообще с государства, билетов у них не будет, и такая информация есть и у нас ... Но если иностранные болельщики будут совершать правонарушения, действовать будет исключительно полиция Украина по законам Украины", - добавил он.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдет на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

Команды уже прибыли в Украину.

Общественный порядок в Киеве будут охранять около 12 тысяч правоохранителей.

24 мая в Киеве случилась драка в кафе на улице Большой Васильковской.

В результате конфликта двое иностранцев получили телесные повреждения, однако от написания заявлений категорически отказались. Также двух человек доставили в Голосеевское управления полиции.

Впоследствии киевская полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство.

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