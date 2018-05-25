Фіналістів ЛЧ в аеропорту зустрічали розмальовані прикордонники
Учасників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА-2017/18 в київських аеропортах зустрічали працівники прикордонної служби з розфарбованими в кольори футбольних клубів обличчями.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Учасники фінального поєдинку в Київ прибули ввечері 24 травня.
Клуб з Іспанії "Реал Мадрид" прикордонники оформили в авіаційному пункті пропуску "Бориспіль", а команду з Англії "Ліверпуль" - в "Жулянах".
У відомстві зазначили, що прикордонний контроль обох команд здійснювався на пріоритетній основі.
У "Жулянах" співробітники української служби були із червоно-білими щоками, у "Борисполі" - з синьо-білими.
Раніше у КМДА повідомляли, що поліцейські та прикордонники зустрічатимуть уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в аеропорту "Бориспіль" з обличчями, розмальованими у кольори прапорів клубів "Реал Мадрид" та "Ліверпуль", але пізніше столичні поліцейські відмовилися від такого рішення.
У зв’язку з фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві очікується туристичний бум. За інформацією ДПСУ, в Київ прилетить щонайменше 30 тисяч осіб.
Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом" пройде на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві 26 травня.
Громадський порядок у Києві охоронятимуть близько 12 тисяч правоохоронців.
24 травня на Хрещатику відкрили містечко "Фестиваль чемпіонів" для футбольних уболівальників.
Також 24 травня у Києві трапилася бійка в кафе на вулиці Великій Васильківській.
В результаті конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися. Також двох осіб доставили до Голосіївського управління поліції.
Згодом київська поліція кваліфікувала подію як хуліганство.
Читайте також: Вогнем і м'ячем. Що треба знати про економіку фіналу Ліги Чемпіонів