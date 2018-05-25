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Фіналістів ЛЧ в аеропорту зустрічали розмальовані прикордонники

П'ятниця, 25 травня 2018, 12:02

Учасників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА-2017/18 в київських аеропортах зустрічали працівники прикордонної служби з розфарбованими в кольори футбольних клубів обличчями.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Учасники фінального поєдинку в Київ прибули ввечері 24 травня.

Клуб з Іспанії "Реал Мадрид" прикордонники оформили в авіаційному пункті пропуску "Бориспіль", а команду з Англії "Ліверпуль" - в "Жулянах".

У відомстві зазначили, що прикордонний контроль обох команд здійснювався на пріоритетній основі.

У "Жулянах" співробітники української служби були із червоно-білими щоками, у "Борисполі" - з синьо-білими.

Раніше у КМДА повідомляли, що поліцейські та прикордонники зустрічатимуть уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в аеропорту "Бориспіль" з обличчями, розмальованими у кольори прапорів клубів "Реал Мадрид" та "Ліверпуль", але пізніше столичні поліцейські відмовилися від такого рішення.

У зв’язку з фіналом Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві очікується туристичний бум. За інформацією ДПСУ, в Київ прилетить щонайменше 30 тисяч осіб.

 

Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між англійським "Ліверпулем" та іспанським "Реалом" пройде на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в Києві 26 травня.

 

Громадський порядок у Києві охоронятимуть близько 12 тисяч правоохоронців.   

24 травня на Хрещатику  відкрили містечко "Фестиваль чемпіонів" для футбольних уболівальників.

 

Також 24 травня у Києві трапилася бійка в кафе на вулиці Великій Васильківській.

 

В результаті конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися. Також двох осіб доставили до Голосіївського управління поліції.

 

Згодом київська поліція кваліфікувала подію як хуліганство.

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Українська правда
Теми: УЄФАКиївфутбол
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