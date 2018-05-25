Суддя, що не посадив Крисіна, подав у відставку

Суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Лінник, який засудив до умовного строку керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна, подав у відставку.

Про це йдеться у проекті порядку денного засідання Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що, серед іншого, ВРП планує 29 травня розглянути матеріали щодо звільнення Лінника у зв’язку із поданням заяви про відставку.

Як відомо, після трьох років суду 22 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

Прокуратура та потерпілі оскаржили вирок.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

24 травня Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження проти Крисіна.