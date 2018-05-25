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Судья, не посадивший Крысина, подал в отставку

Пятница, 25 мая 2018, 17:24
Судья, не посадивший Крысина, подал в отставку

Судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который приговорил к условному сроку руководителя группы "титушок" Юрия Крысина, подал в отставку.

Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Высшего совета правосудия.

Отмечается, что, среди прочего, ВРУ планирует 29 мая рассмотреть материалы об увольнении Линника в связи с подачей заявления об отставке.

Как известно, после трех лет суда 22 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно руководителя за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

Адвокат матери Еремея Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находился Крысин.

Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

24 мая Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против  Крысина.

Украинская правда

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Темы: судМайдан
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